«Яндекс» поспособствует блокировке Telegram после заявления Дурова о переманивании разработчиков

Сегодня, 19:07 \\ Техно

Компания не потерпит перехода своих лучших сотрудников в другую организацию.

Создатель «ВКонтакте» Павел Дуров сделал громкое заявление о намерении создать собственные «Яндекс.Новости» в Telegram. Для этих целей он собирается привлечь лучших разработчиков «Яндекс». Похоже компания не простит Дурову таких слов и поспособствует блокировке мессенджера после заявления о переманивании специалистов. «Роскомнадзор» давно хочет приостановить работу Telegram из-за отказа Дурова предоставлять доступ спецслужбам к конфиденциальной информации пользователей. Ведомство не может этого сделать, поскольку работники мессенджера находят пути обхода блокировок.

Компания «Яндекс» не захочет лишаться своих лучших разработчиков и попытается сорвать планы Дурова. Сделать она это планирует путем предоставления оборудования «Роскомнадзору» для блокировки Telegram. К тому же корпорации «Яндекс» совершенно не нужны конкуренты. Скорее всего, руководство компании опасается роста популярности новостного агрегатора Дурова, который он собирается создать в Telegram.

Основатель «ВКонтакте» обещает платить сотрудникам «Яндекса» больше, если они перейдут работать к нему. Дуров идет на такой шаг из-за требования ФСБ обеспечить доступ к личным данным юзеров. Компания «Яндекс» выразила готовность сотрудничать со спецслужбами. Это и возмутило Дурова.

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Автор - Николай Самойлов
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