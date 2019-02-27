От мамы не спрятаться, продажи официальны: Telegram анонсировал долгожданные обновления

Сегодня, 17:05 \\ Техно

Меняться аккаунтами для получения прав на канал не нужно. Можно находить людей, которые сейчас рядом. 

За последние годы мессенджер Telegram «вырос». Разработчики постоянно предоставляют пользователям интересные обновления. На этот раз Telegram анонсировал долгожданные обновления, новые возможности правда удивили. 

Теперь в «Телеге» появилась функция родительского контроля — от мамы не спрятаться. Геочаты помогут отследить местонахождение пользователя Telegram. К тому же мессенджер станет искать людей, которые находятся поблизости — в пределах одного города. 

Кроме того, нельзя не упомянуть о том, что теперь будет в разы проще передавать права на чаты и каналы в Telegram — для этого не нужно меняться аккаунтами. Все продажи официальны, а мессенджер старается максимально упростить своим пользователям жизнь. 

Каждый пользователь уже ждёт обновлений, чтобы проверить их на деле. Далеко не всё из того, что придумывают разработчики, нравится аудитории. И тем не менее многое удаётся. Об этом свидетельствует подъём Telegram за 5 лет: статистика с каждым месяцем растёт, пользователей больше 200 млн. 

Функции поистине можно считать экспериментом. Если обновления, придуманные разработчиками, «зайдут», то аудитория Telegram снова вырастет. При этом родительский контроль может привлечь людей среднего возраста — матери всегда хотят знать, где находятся их дети. 

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Мелешенский
Главное за неделю

Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться

 К ним относится чай в пакетиках, газированные сладкие напитки, сок в пакетах,...

Утоляет жажду лучше воды. Назван лучший напиток в жару

Яблочный сок, разбавленный в два раза, поможет в сильную жару.

Причина землетрясений в отливах? Учёные выяснили, что «толкает» тектонические плиты

До этого считалось, что толчки должны происходить во время приливов, но ответственность...

Ожоги, повреждения глаз и мозга. Капсульный порошок опасен для детей

Содержимое капсул для стирки концентрированнее и токсичнее мыла и моющих средств.

80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

Производитель из КНР продолжает улучшать свои гаджеты, несмотря на торговую войну с США.

«8к за 28к»: Выпущен первый дешевый смартфон с высоким разрешением видео

Телефон с вентилятором удивил пользователей сети.

Новая операционная система превращает iPad в полноценный компьютер

Главная программа передового устройства Apple совершает технологическую революцию.

Лучшая диета: Потеря 5 килограмм в неделю гарантирована

При этом оказывается не вред, а польза здоровью, и всё происходит в щадящем режиме.

Дешево и сердито. Названы 3 лучших ноутбука до 30 000 рублей

Аппараты способны выполнять как повседневные, так и игровые задачи.

Деньги на ветер: Названы причины не покупать iPhone 11

Флагманы от Apple перестали удивлять пользователей, заявляют эксперты.

Атомные часы: NASA запускает систему слежки в космосе

Устройство позволит по времени передачи сигнала определять расстояние. Так исследователи...

«Не обновляйте телефон»: Эксперты назвали 5 привычек, которые вредят смартфону

Эти простые правила помогут увеличить срок службы гаджета, заявляют специалисты.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ