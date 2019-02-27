От мамы не спрятаться, продажи официальны: Telegram анонсировал долгожданные обновления

Меняться аккаунтами для получения прав на канал не нужно. Можно находить людей, которые сейчас рядом.

За последние годы мессенджер Telegram «вырос». Разработчики постоянно предоставляют пользователям интересные обновления. На этот раз Telegram анонсировал долгожданные обновления, новые возможности правда удивили.

Теперь в «Телеге» появилась функция родительского контроля — от мамы не спрятаться. Геочаты помогут отследить местонахождение пользователя Telegram. К тому же мессенджер станет искать людей, которые находятся поблизости — в пределах одного города.

Кроме того, нельзя не упомянуть о том, что теперь будет в разы проще передавать права на чаты и каналы в Telegram — для этого не нужно меняться аккаунтами. Все продажи официальны, а мессенджер старается максимально упростить своим пользователям жизнь.

Каждый пользователь уже ждёт обновлений, чтобы проверить их на деле. Далеко не всё из того, что придумывают разработчики, нравится аудитории. И тем не менее многое удаётся. Об этом свидетельствует подъём Telegram за 5 лет: статистика с каждым месяцем растёт, пользователей больше 200 млн.

Функции поистине можно считать экспериментом. Если обновления, придуманные разработчиками, «зайдут», то аудитория Telegram снова вырастет. При этом родительский контроль может привлечь людей среднего возраста — матери всегда хотят знать, где находятся их дети.