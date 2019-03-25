Подшаманил и «аллё»! Эксперт раскрыл секрет «реанимации» смартфона

Не стоит спешить в сервис, если устройство вдруг перестало включаться. Скорее всего, оживить гаджет можно и дома.

Преждевременная «смерть» любимца всегда тяжелая утрата, особенно если это происходит внезапно. Трудно передать словами, что чувствует человек, который холил смартфон и лелеял, а он больше не отзывается на прикосновения к экрану и даже не реагирует на нажатие кнопки «Пуск». Вывод обычно один – любимец сломался. В таком случае его обычно несут в сервис, где эксперт поставит заключительный диагноз: быть или не быть и сколько это будет стоить. При хардовых поломках других вариантов нет, но есть вероятность, что все не так уж плохо.

Эксперт раскрыл секрет «реанимации» смартфона, который внезапно перестал включаться. Платить ничего не придется, да и сломать не удастся, так что пробовать в любом случае стоит. Скорее всего, у «безвременно почившего друга» аккумулятор сел ниже допустимого уровня. На современных устройствах это 3,7 вольт. Ниже - телефон не включится, и не будет заряжаться от стандартной зарядки. Если телефон позволяет извлечь батарею, ее надо достать и почистить контакты на ней и на смартфоне.

Подойдет для этого обычный ластик. После процедуры аккумулятор скорее всего «оживет» после 2-хчасовой подзарядки, а если нет, то его надо зарядить от внешнего источника типа «жабка» (стоит, кстати, меньше 100 рублей, так что считаем - бесплатно).