Акции до -50% - AliExpress продаёт iPhone XR со скидкой в 14 000 рублей

Вчера, 17:56 \\ Техно

До конца мая ноутбуки, смартфоны и аксессуары на площадке предлагают по сниженной цене.

До конца мая ноутбуки, смартфоны и аксессуары на площадке предлагают по сниженной цене.

Торговая площадка AliExpress давно перестала ассоциироваться с продажей китайской электроники по бросовым ценам. На сегодняшний день представительства в AliExpress открыли крупные дилеры, что обуславливает широкий ассортимент от мировых брендов. Так, акция «Техноскидки» позволяет сэкономить до 50%.

В частности, в рамках акции «до -50%» AliExpress продаёт iPhone XR со скидкой в 14 000 рублей. Смартфон с накопителем на 128 ГБ доступен по цене в 56127 рублей. Речь идет о сертифицированном образце с полноценной гарантией, который можно будет обслуживать в авторизованных сервисных центрах Apple.

Стоит отметить, что столичным покупателям доступна доставка по Москве в течение суток. Также iPhone доступен в рассрочку, которую можно оформить, заполнив онлайн-заявку на сайте AliExpress.

Помимо смартфонов, в акции участвуют ноутбуки. Так, ультратонкий лэптоп Maibenben XIAOMAI 5 до конца месяца стоит 22768 рублей (-41%). Ноутбук оснащен игровой видеокартой GeForce 940MX и SSD накопителем на 128 ГБ. Несмотря на корпус толщиной в 18 мм, устройство позволяет установить дополнительный модуль памяти.

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Автор - Сергей Ковалев
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