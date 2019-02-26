Из шланга для душа создали робота, ползающего по стенам

Сегодня, 13:55 \\ Техно

Его разработали учёные из Японии и Великобритании. Робота будут применять в монтажных работах, на местах стихийных бедствий и в других сферах.

Учёные давно пытались создать гибких роботов, которые могли бы применяться в инспекциях и техобслуживании зданий, в спасательных работах на местах стихийных бедствий и тому подобное.

Известно, что сейчас в выполнении монтажных работ на стенах зданий используются дорогостоящие и сложные технологии адгезии или электроадгезии. Роботы, созданные на базе этих технологий, нерентабельны.

Недавно учёные из Японии и Великобритании из шланга для душа создали робота, ползающего по стенам. Его гибкий корпус с присосками позволяет цепляться за поверхность и легко переползать с одной стены на другую.

Команда учёных долго наблюдала за пиявками, после чего создала робота. Ведь известно, что пиявки подобно альпинистам могут перемещаться по сложному рельефу и стенам благодаря своим присоскам. В результате был создан робот-пиявка. Его корпус изготовлен из трёх труб, соединённых параллельно, а тело может изгибаться и удлиняться, при этом контролируя длину каждой трубки.

Роботу дали название LEeCH, сейчас он пройдёт дополнительные проверки и тесты, а в скором времени подобные устройства будут применять в монтажных работах, на местах стихийных бедствий и в других сферах. По крайней мере так считают разработчики.

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Автор - Катерина Рождественская
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