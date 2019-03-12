Из-за ошибки в iOS приложении Twitter произошла утечка данных

Сегодня, 14:23 \\ Техно

Проблема затронула пользователей с двумя Twitter-аккаунтами на телефоне.

В официальном блоге компании Twitter сообщили, что произошла утечка данных из-за ошибки в iOS-приложении Twitter. По заявлениям представителей компании, они непреднамеренно собирали и делились данными о местоположении пользователей iOS с одним из надежных рекламных партнёров компании.

Twitter отказывается называть компанию-получатель и гарантирует смягчение конфиденциальности полученных ими данных. Точность местоположения была «размыта» до пределов города и уникальный идентификатор учетной записи оставался нетронутым.

Ошибка затронула только пользователей Twitter приложения на iOS, у которых был второй аккаунт на их телефонах. Таким образом, если пользователи разрешили Twitter получить доступ к точным данным о местоположении на одной учетной записи, параметр автоматически будет применяться к другой учетной записи даже если они не согласились на обмен данными о местоположении.

Компания заявляет, что данные просуществовали некоторое время, после чего были удалены. Пострадавшие пользователи были уведомлены о случившемся. Компания призывает пользователей пересмотреть настройки конфиденциальности в приложении.

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Автор - Олег Некрасов
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