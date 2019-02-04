Microsoft расскажет о новых Xbox на Е3 2019

Инсайдеры выяснили информацию сразу о двух консолях нового поколения.

Microsoft, наконец, подтвердит слухи о выходе сразу двух новых консолей Xbox следующего поколения на E3 2019. Консоли следующего поколения от Xbox будут обсуждаться на на ежегодном игровом мероприятии Е3. Вероятнее всего, такие детали, как официальные названия продуктов и цены, ещё не будут раскрыты. Эту информацию предоставляют инсайдеры, ссылаясь на отчёты от знакомых с планами компании источниками. Согласно отчёту от инсайдеров, продажи консолей планируется начаться к осени 2020 года, а посему после Е3 не стоит ожидать доступа к ним.

Как сообщают инсайдеры, что две новые консоли будут друг от друга сильно отличаться. Одна носит рабочее название Anaconda, вторая – Lockhart, а вместе они являются частью проекта Project Scarlet. Согласно инсайдерской информации, Anaconda будет куда мощнее и иметь жёсткий накопитель, в то время как Lockhart будет более дешёвой и предназначенной для игры только через потоковый облачный сервис xCloud. Если верить информации из отчёта, то Microsoft так скоро собирается анонсировать свои новые продукты, так как хочет переплюнуть Sony Playstation, которая не будет на Е3 в этом году. Как говорят в Sony, разработчики собираются «экспериментировать с новыми способами порадовать игроков».

Слух об анонсе новых консолей также подтверждается интервью с исполнительным вице-президентом Microsoft Филом Спенсером и директором по программированию Xbox Live Лари Хрибом. В интервью они говорили о том, что Microsoft «будет же сильна на E3 как никогда ранее». В случае анонса сразу двух новых продуктов Microsoft на Е3 2019 несомненно сорвёт овации, но ввиду того, что до выставки ещё 4 месяца, решение своё компания может ещё изменить.

Как бы то ни было, поклонникам Xbox, судя по всему, есть на что надеяться на Е3 2019 годаВ любом случае, похоже, что поклонники Xbox определённо должны с нетерпением ждать E3 2019, которая стартует аж 11 июня.