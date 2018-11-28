Названы лучшие картины на неделе российского кино в Лондоне

В воскресенье 2 ноября в Лондоне завершилась неделя российского кино. В категории лучшего фильма одержала победу лента «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», режиссёром которой является Александр Хант.

Картине присуждены призы за лучший фильм, лучший сценарий, а также за лучшую мужскую роль, исполнителем которой стал Евгений Ткачук. Режиссёра картины наградили статуэткой «Золотой единорог». Актриса Ирина Старшенбаум победила в номинации на «Лучшую женскую роль» за работу в киноленте «Лето», рассказывающей про начало творческого пути Виктора Цоя и музыкальной группы Кино.

Кроме того, были названы «Лучший документальный фильм», которым стала работа Александра Бруньковского «INTO_нация Большой Одессы», и «Лучший иностранный фильм про Россию», представленный картиной «Война спайпера». Победа в номинации «Лучшая короткометражка» присуждена «Знаку» Светланы Самошиной».

Также во время недели, посвящённой российскому кино, в Лондоне провели мероприятия, ставшие данью памяти ушедшему недавно актёру и режиссёру Олегу Табакову. 1 октября была открыта выставка «Лиги Олега»

В течение всего фестиваля было показано более пятидесяти фильмов. Актёр Брайн Кокс, возглавивший международное жюри, признался, что им пришлось принимать множество сложных решений в связи с высоким качеством всех работ, представленных на фестивале.