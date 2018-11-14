Российский фильм «Мира» о Донбассе получил приз на международном кинофестивале «Темные ночи»

Фильм «Мира» режиссёра Дениса Шабаева, премьерный показ которого прошёл во время основного конкурса российского кинофестиваля «Кинотавр», 1 декабря получил приз за участие в конкурсе экспериментального кино на 22-м Международном фестивале «Тёмные ночи» в Таллине.

Со слов генерального продюсера киноленты Натальи Мокрицкой, на Международном фестивале проходило несколько конкурсов: главный, а также конкурс дебютов и конкурс экспериментального кино, за участие в котором и был получен главный приз. Мокрицкая призналась, что такая высокая оценка картины международным жюри, их очень порадовала и назвала это серьёзной заявкой на будущее, так как в российском кино появился новый автор – Денис Шабаев.

Сюжет фильма разворачивается в Донбассе в наши дни. Однако, ещё на Кинотавре, режиссёр говорила о том, что это не политическая картина о войне. Она о людях, живущих сейчас в Донбассе. Также подчёркивается, что картина не имеет никакого отношения к документальному кино.

Ранее, перед премьерой ленты на кинофестивале «Кинотавр» Наталья рассказала о том, что съёмки «Мира», в которых задействовали профессиональных актёров, проводились в Луганске, в реальных условиях.