Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа распланировало бюджет на несколько лет вперед

В Ямало-Ненецком автономном округе прошло правительственное заседание, по результатам которого готов план бюджета на 2019-2021 годы. Бюджет региона по-прежнему останется профицитным, и из годовой прибыли будут выделены денежные средства на финансирование государственных программ.

Известно, что доля средств, выделенных на здравоохранение в 2019 году вырастет примерно на 20%, и составит около 35 млрд рублей. На развитие образования будет выделено на треть больше средств, а это примерно 29,4 млрд рублей, что особенно важно выделенные средства пойдут в первую очередь на увеличение заработных плат учителям. В два раза больше средств планируется выделить строительной отрасли - до 21,5 млрд рублей. Финансирование бюджетной программы "Молодая семья" увеличено в три раза.







