Министерство обороны сообщило о смерти начальника ГРУ Коробова

По сообщениям Министерства обороны РФ в возрасте шестидесяти двух лет умер начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Коробов. Игорь Валентинович скончался 21 ноября после тяжёлой болезни.

Ведомство подчеркнуло, что деятельность Коробова отметили государственными наградами, а также ему присвоено звание Героя России. Родным Игоря Валентиновича, жене и двум дочерям, выразили искренние соболезнования.

Свою жизнь с Вооруженными Силами он связал ещё в 1973 году. Окончивший с отличием летное отделение Ставропольского высшего военного авиационного училища, он служил в истребительском авиационном полку. Затем с 1985 года служил в организационных структурах ГРУ Генштаба ВС РФ. А после окончания Военной академии служил в центральном органе военной разведки РФ. Окончив Военную академию Генштаба Игорь Валентинович продолжил службу в центральном органе военной разведки РФ. В 2016 году возглавил ГРУ после смерти его предшественника Игоря Сергуна.

Также имя Коробова, как и некоторых других сотрудников ГРУ, было в санкционном списке США за предполагаемые намерения вмешаться в выборы президента.