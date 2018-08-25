О снижении потребления энергоресурсов сообщает «Балтика»

Достичь сокращения потребления энергоресурсов смогла пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group.

Итоги работы за 10 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом и показателями года предыдущего «Балтика» подвела накануне Международного дня энергосбережения. Удалось снизить потребление электроэнергии на 2,2%, а тепловой энергии – на 1% на гектолитр продукции.



Добиться энергоэффективности мирового уровня – стратегическая задача компании «Балтика» в рамках программы устойчивого развития. Специалисты компании постоянно ведут поиск новых решений, которые дадут возможность выполнить намеченное, заявил Роман Головня, старший операционный директор региона Восточная Европа, пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group.



«Балтика» уже делает реальные и последовательные шаги. Компания применяет в качестве альтернативного источника энергии биогаз, получаемый на очистных сооружениях предприятий, реализуется ряд проектов в сфере энергоэффективности, налажена система энергоменеджмента. Компания рассчитывает полностью перейти на использование электроэнергии из возобновляемых источников к 2022 году и вывести на ноль выбросы углерода на предприятиях к 2030 году.