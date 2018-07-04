«Ростелеком» повысил плату за интернет

Крупнейший российский провайдер «Ростелеком» поднял цены на свои услуги. С 1 ноября цена за домашний Интернет поднялась на 30 рублей.

В течение года оператор постепенно повысил цены на некоторые архивные тарифы на 20%. Своих клиентов «Ростелеком» проинформировал о повышении цен через сообщение, объясним, что такое решение компания приняла «в рамках общего повышения цен».

В «Ростелеком» прокомментировали ситуацию, сказав, что резкого повышения цен не произошло, а архивные тарифы пересматриваются ежегодно.

Представители «Ростелеком» объяснили рост цен на услуги негативным влиянием повышения НДС до 20% с 2019 года, что автоматически ведет к росту себестоимости оказания услуг, а также рост стоимости основных валют и «закон Яровой».

Самая проблематичная для реализации часть требований «пакета Яровой» вступила в силу с первого октября. Эта часть закона касается операторов связи. Теперь они обязаны в полном объеме хранить интернет-трафик пользователей, включая пересылаемые изображения, звуковые файлы и видеозаписи в течение 30 суток.

Вслед за компанией - лидером и другие интернет - провайдеры выразили готовность поднять тарифы свои услуги. Компания «Эр-телеком холдинг» уже увеличил стоимость отдельных тарифов на 10%.

С января по сентябрь 2018 года услуги интернет-доступа принесли «Ростелекому» 58,7 млрд руб. Это чуть более 25% от общей выручки оператора.

«Ростелеком» — российская телекоммуникационная компания - провайдер цифровых сервисов. Главный офис находится в Новой Москве (Румянцево). Предоставляет услуги доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др. Обладает крупнейшей магистральной сетью связи общей протяженностью около 500 тысяч километров.