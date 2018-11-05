Стали известны доходы свердловской чиновницы, заявившей о ненужности молодежи

Ольга Глацких, занимающая должность директора департамента молодежной политики Свердловской области, за 2017 год заработала 1,5 миллиона рублей. Об этом свидетельствует декларация о доходах, размещенная на сайте регионального правительства.

Согласно документу, в собственности чиновницы находятся два земельных участка, площадью 900 кв. м и 533 кв. м, а также квартира площадью 116 кв. м и еще две квартирами (их площадь не уточняется). Кроме того, в ее распоряжении два автомобиля — «Лада-212140» и Mercedes-Benz ML 350 и гараж.

Гладкий привлекла к себе повышенное внимание общественности после заявления, которое она сделала в эфире одного их местных телеканалов на встрече с детьми-волонтерами в Кировограде. Чиновница в ответ о вопрос о финансировании в области детских и молодежных проектов заявила, что государство «в принципе ничего не должно» молодым людям, и подчеркнула, что власти страны «не просили» родителей рожать их.

Региональные власти уж отреагировали на весьма спорные и скандальные заявления своей подчиненной. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание некорректным и дал обещание разобраться в ситуации. Пока никаких дисциплинарных взысканий или предупреждений скандальной чиновнице вынесено не было.

Это уже не первый скандал, связанный с высказываниями региональных чиновников. Ранее министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что на 3.5 тысячи рублей можно скромно, но вполне хорошо питаться, и этого «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей», так как «макарошки всегда стоят одинаково». Но сама она не готова попробовать пожить на эти деньги из-за ее статуса министра. Скандальные реплики о прожиточном минимуме стоили Соколовой должности. Саратовский депутат Николай Бондаренко, решил провести эксперимент и попробовать прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Он питается супом на костях, тушеными овощами и яблоками. На хлебе и сладостях приходится экономить. По словам Бондаренко, в обморок он от такой диеты не падает, но полноценно работать уже не может и похудел на два килограмма. Как политик чувствует себя сейчас, неизвестно. Надеемся, с ним все хорошо.