В Южно-Сахалинск ненадолго вернулась мода эпохи Романовых

В Южно-Сахалинске состоялся показ мод эпохи дома Романовых.

Для гостей выставки «Россия – моя история» 5 ноября устроили модный показ женских платьев, которые носили в Российской империи в XVIII-XX веках, эпоху правления династии Романовых.

Помимо дефиле, организаторы подготовили историческую викторину и экскурсию, на которой рассказали о старых способах окрашивания ткани и приготовления косметики.

Все наряды были созданы студентками Сахалинского техникума сервиса, они же выступили моделями. К некоторым нарядам в комплекте шли шляпка или чепец. Девушки сделали прически, соответствующие эпохе наряда и полностью перевоплотились в барышень – героинь русской классики. Создательницы платьев рассказали журналистам, что свои творения они не доверят никому. Получить платье для реквизита или на прокат будет невозможно. Особым спросом на Сахалине такие исторические наряды пользуются для различных международных мероприятий - например, встречи с японцами или для участия в фестивале «Студенческая весна».

Династия Романовых правила Россией 304 года, за этот период страна пошла путь от слабого государства до великой империи.