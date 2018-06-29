Медведев поздравил россиян с праздником

В воскресенье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опубликовал на своей странице в Facebook поздравление с Днем народного единства, который отмечается в России каждый год 4 ноября вот уже на протяжении 13 лет.

"С праздником, с Днем народного единства!" - написал глава кабмина. К поздравлению Медведев добавил фото осеннего пейзажа. На снимке изображена река, окруженная деревьями с пожелтевшей листвой.

Дмитрий Медведев уже не первый раз поздравляет россиян с большими праздниками или значимыми событиями через социальные сети. В июне 2018 года он поздравил российских выпускников с окончанием школы. «Впереди взрослая жизнь, новые победы и свершения. Успехов и достижения намеченных целей!» — написал глава правительства в социальной сети «ВКонтакте».

День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается с 2005 года и является официальным выходным днем. В этот день по всей стране проходят массовые гуляния и концерты. Именно в этот день, 4 ноября, в 1612 году народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских захватчиков. Это был пример героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Традиционно этот день совпадает с празднованием церковного праздника Казанской иконы Божией Матери.