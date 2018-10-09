Программа «Время» вызвала скандал

В публикации издания Новости-РФ говорится об инциденте в эфире программы «Время» Первого канала. Программа «Время» названа «информационным бастионом», который пал. Падение случилось при Кирилле Клейменове, который не так давно вернулся в кресло ведущего.

Во время обсуждения скандалов, связанных с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным прозвучало слово «обо...рали» без шумового подавления. Слово было произнесено при трансляции записи телефонного разговора президента клуба «Зенит» с пранкерами. О том, что разговор записывается, президент футбольного клуба не знал, соответственно, и на обнародование этого разговора разрешения не давал. На эмоциональный взрыв его вызвали пранкеры – провокаторы, которые дозваниваются до известных людей и провоцируют эмоциональную реакцию. Как бы то ни было, приемы, применяемый провокаторами, не должнв использоваться в эфире легендарной информационной программы, которую смотрит вся страна. Так считают журналисты, телезрители также были ошарашены произошедшим и с возмущением высказались об этом в соцсетях.







