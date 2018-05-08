Жители Кемерова увидели руку инопланетян в фантастической красоты облаках

Необычный закат им удалось сфотографировать вечером 14 октября. После множество снимков неба появилось в различных социальных сетях, в том числе и на просторах фотохостинга Instagram.

В сети бурно обсуждают фотографии, которые накануне делали жители Кемерова. Как отмечают многие из них, они увидели облака фантастической красоты и не могли удержаться, чтобы не сделать снимки. Они также предоставили снимки, которые делали на личные фотокамеры. Пользователи сети соглашались, что облака на них действительно выглядят необычно.

По этой причине некоторые увидели в причинах возникновения красивейшего заката руку инопланетян. Тем не менее, данную теорию опровергла сотрудница Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. Она пояснила, что вчера вечером в небе над городом наблюдались высокослоистые облака, которые обычно появляются из-за прохождения холодных фронтов.