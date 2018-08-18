Владимир Путин рассказал об источнике своей энергии

Владимир Путин рассказал о том, что вдохновляет его и впрыскивает энергию. Таким заявлением российский глава поделился с аграриями Ставропольского края.



Недавно Владимир Путин и Дмитрий Медведев отправились в яблоневый сад, который принадлежит сельхозпредприятию «Рассвет». Во время визита чиновникам предложили присоединиться к обеду.

Одна из работниц предприятия поинтересовалась у Владимира Путина, как при таком плотном графике он смог вырваться к ним. На что президент ответил в шуточной форме: «Я ж что приехал? Пообедать!».

После визита лидер признался, что общение с такими работниками приносит ему огромный заряд энергии. Также лидер РФ упомянул, что наблюдение за энтузиазмом рабочих придает уверенности в своих силах.

Владимир Путин не забыл похвалить сотрудников предприятия за мощный вклад в развитие сельскохозяйственного дела.