В небе над Москвой заметили с десяток светящихся НЛО

Сегодня, 13:50 \\ Страны / Россия

"Сегодня увидел, одурел", - написать автор канала на YouTube, который и опубликовал видео с движущимися объектами на просторах хостинга.

 Жители Москвы сообщили об аномальном происшествии, наблюдателями которого невольно стали 6 октября. Вечером того дня многие из них заметили в небе над городом с десяток НЛО, которые светились голубым цветом. Очевидцы не могли понять, какое происхождение они имеют, а потому сильно испугались.

 

При этом, в правительстве Москвы до сих пор не прокомментировали событие. Это натолкнуло некоторых горожан на мысль, что светящиеся объекты действительно могли представлять собой корабли пришельцев. Информации о проведении в Подмосковье мероприятий с использованием техники, которая могла бы показать на небе подобный вид, не сообщалось.

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Автор - Мартина Корф
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