В небе над Москвой заметили с десяток светящихся НЛО

"Сегодня увидел, одурел", - написать автор канала на YouTube, который и опубликовал видео с движущимися объектами на просторах хостинга.

Жители Москвы сообщили об аномальном происшествии, наблюдателями которого невольно стали 6 октября. Вечером того дня многие из них заметили в небе над городом с десяток НЛО, которые светились голубым цветом. Очевидцы не могли понять, какое происхождение они имеют, а потому сильно испугались.

При этом, в правительстве Москвы до сих пор не прокомментировали событие. Это натолкнуло некоторых горожан на мысль, что светящиеся объекты действительно могли представлять собой корабли пришельцев. Информации о проведении в Подмосковье мероприятий с использованием техники, которая могла бы показать на небе подобный вид, не сообщалось.