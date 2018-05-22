В столичных пригородных электричках удвоят количество USB-разъёмов

Стало известно об улучшении комплектации электропоездов, курсирующих в столице.

Так, в московских пригородных электричках "Иволга", которые пришли на замену поездам "Ласточка", в которых размещено по восемь розеток на 220 вольт, удвоят количество USB-разъёмов - в каждом вагоне их будет по 16.

Согласно заявлению эксперта, творение Тверского вагоностроительного заводаможет составить конкуренцию зарубежным аналогам. Он также отмечает, что данные электрички будут актуальны ещё в течение 20 лет. Более того - "Иволгу" будут модернизировать на постоянной основе.

Сообщается, что в новых поездах будет возможно осуществлять посадку и высадку пассажиров одновременно благодаря расширенным дверям. Первые электрички в рамках Московских центральных диаметров, которые свяжут столицу с областью, планируют запустить в конце 2019 - начале 2020 года. Это поможет сократить время в пути и уменьшить расходы москвичей на дорогу.