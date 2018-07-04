В центре Тулы установили светофоры с дефектами

Накануне в небольшом российском городе решили улучшить жизнь местным водителям.

Сообщается, что в центре Тулы установили новые светодиодные светофоры. Они являются более безопасными для участников дорожного движения. Отмечается, что цвет и угол светодиода определяется с помощью его конструктивных способностей. В отличие от своих ламповых предшественников, нынешние светофоры не имеют цветных светофильтров и отражателей.

Поэтому солнечный свет не отражается и не искажает сигнал светофора, что имеет положительное влияние на безопасность во время движения на дороге. Накануне работу подрядчика принимали местные власти во главе с заместителем начальника управления по транспорту Дмитрием Ярцевым.

Однако чиновнику не понравилось то, что он увидел - светофоры оказались с дефектами. Однако какие именно дефекты, указано не было.