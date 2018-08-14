В Калининградской области подытожили минувший курортный сезон

Сегодня, 15:46 \\ Страны / Россия

В минувшем курортном сезоне в Калининградской области побывало почти 1,5 млн. туристов. Отдых в Зеленоградске (курортная столица русской Прибалтики) выбрали более 320 тыс. гостей западной губернии. Именно в этом городе на текущей неделе прошел брифинг для СМИ, в рамках которого муниципальные власти подвели итоги сезона. Об этом сообщает агентство «Государственные вести».

Зеленоградск в текущем году часто становился героем публикаций СМИ. Так, город дошел до финала престижной деловой премии «Профи», а также стал триумфатором организованного отечественным Минстроем конкурса «Комфортная среда». Это принесло Зеленоградску 95000000 рублей инвестиций. Что касается муниципальных властей, то они получили признание в престижном конкурсе  «100 лучших муниципальных практик».

О важности побед в конкурсах для Зеленоградска рассказал Сергей Кошевой (он возглавляет администрацию Зеленоградского округа). По его словам, помимо морального удовлетворения это способствует инвестиционным вливаниям в инфраструктурное развитие города. Муниципальные власти уделяют большое внимание развитию событийного туризма, и в Зеленоградск приезжает все больше туристов.



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