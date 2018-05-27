Минобороны оставит "шапки-ушанки" для российских военнослужащих

В Министерстве обороны РФ прокомментировали информацию об отмене «шапок-ушанок» для солдат армии. Как оказалось, данный элемент формы останется нетронутым. Ему всего лишь поменяют название.

Замена названия связана с документационной терминологией. Использование термина «шапка-ушанка» является некорректным в официально-деловом стиле. Недолго думая, представители Минобороны решили просто сократить название и оставить только одно слово – «шапка».

Кроме этого, сотрудники министерства рассказали о замене «рубахи» «фуфайкой» и «кальсонов» «трусами». Данная информация указана в документе о «внесении изменений в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время». Однако конструктивных изменений в элементах формы пока не предвидится.