Минобороны оставит "шапки-ушанки" для российских военнослужащих

Вчера, 21:49 \\ Страны / Россия

В Министерстве обороны РФ прокомментировали информацию об отмене «шапок-ушанок» для солдат армии. Как оказалось, данный элемент формы останется нетронутым. Ему всего лишь поменяют название.

 

Замена названия связана с документационной терминологией. Использование термина «шапка-ушанка» является некорректным в официально-деловом стиле. Недолго думая, представители Минобороны решили просто сократить название и оставить только одно слово – «шапка».

Кроме этого, сотрудники министерства рассказали о замене «рубахи» «фуфайкой» и «кальсонов» «трусами». Данная информация указана в документе о «внесении изменений в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время». Однако конструктивных изменений в элементах формы пока не предвидится.

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Автор - Мария Ткаченко
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