Без шапок-ушанок и пилоток: Медведев решил изменить форму российской армии

Сегодня, 17:15 \\ Страны / Россия

Сегодня стало известно о введении новой инициативы от премьер-министра Российской Федерации.

Сообщается, что Дмитрий Медведев решил изменить форму национальной армии. Отныне среди амуниции не будет каракулевых шапок-ушанок с козырьком - предположительно, военные будут носить просто шапки.

Также военнослужащих лишат шерстяных пилоток до 2022 года. Согласно обновлённым нормам, потерпит изменение и одежда - рубахи будут заменены на фуфайки, а летние шерстяные брюки были вовсе бураны из перечня формы. Однако позиция под названием "нательные кальсоны" была дополнена трусами, которые будут выдавать дважды в году.

Ранее сообщалось, что в похожем постановлении, которое было принято в декабре 2017 года, речь шла о парадных пилотках. Так, в законопроекте сказано, что вместо них военнослужащие получат парадные шляпы белого цвета - одну на пять лет, а вместо парадных тужурок ввели кители.

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Автор - Татьяна Сазонова
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