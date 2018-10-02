Минэкологии: В Челябинске находится четырёхдневная норма мусора, которая пополняется

Сегодня, 16:50 \\ Страны / Россия

Состояние техногенной катастрофы всё ещё угрожает челябинцам.

Согласно заявлению представителя Минэкологии Виталия Безрукова, на данный момент в Челябинске находится 4 тонны бытовых отходов. Отмечается, что именно такое количество мусора на территории города "производится" четыре дня. В ведомстве также уточняют, что для вывоза такого большого объёма отходов необходимо работать не покладая рук не менее пяти дней круглосуточно, ведь мусор постоянно накапливается.

На данный момент в министерстве взяли под контроль проблему с контейнерами - сегодня в Челябинск привезли 300 новых баков, однако всего нужно заменить порядка пяти тысяч старых. Также будут отслеживаться те площадки, с которых мусор не вывозят более трёх дней для оперативного решения вопроса.

Напомним, город начал превращаться в массовую свалку после закрытия одного из мусорных полигонов, а компании, которые вывозят его из города, отказываются везти его в другое место вследствие повышения расходов.

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Автор - Татьяна Сазонова
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