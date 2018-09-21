Супермаркет в Челябинске предлагает коньяк и вино для школьных завтраков‍

Странный прилавок в магазине обнаружила одна из жительниц города. Она сфотографировала его и поделилась снимком в сети.

Россияне довольно часто жалуются на работу супермаркетов. Иногда они замечают на полках испорченные продукты или те, у которых истек срок годности. Также недавно во Владивостоке женщина заметила, что на продуктах в одном из крупных сетевых магазинов перебивают ценники. Однако история, о которой рассказали жители Челябинска, не похожа ни на одну из этих.

Как оказалось, она произошла в одном супермаркетов. В помещении установлены различные прилавки, в том числе прилавок с названием "Школьные завтраки". Далее на вывеске говорится, что продукты должны обеспечить "все для начала хорошего дня". Для того, чтобы удовлетворить данную потребность, мерчендайзеры предлагают коньяк и вино - именно эти напитки расположены на полке. По какой причине они решили разместить товар таким образом остается лишь догадываться, пишет челябинка.