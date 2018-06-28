Рособрнадзор хочет проверять дипломные работы на уникальность

В Высшей школе экономики рассказали об инициативе от Рособрнадзора касаемо выпускников высших учебных заведений.

Согласно заявлению ректора учреждения Ярослава Кузьминова, дипломные работы студентов планируют проверять на плагиат материала, как и магистерские работы. Также он уверяет, что количество работ, которые были списаны, продемонстрирует качество взаимоотношений между университетом и учащимися.

Сообщается, что каждую студенческую дипломную работу будут проверять благодаря системе обнаружения текстовых заимствований «антиплагиат» - он демонстрирует количество уникального и списанного контента. На данный момент проверке подлежат только диссертации.

Несмотря на то, что данная инициатива законно не вступила в силу, несколько университетов требует данной проверки от студентов-бакалавров не только в дипломах, но и в рефератах и курсовых работах.