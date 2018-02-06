В российском МВД будущим водителям решили усложнить жизнь

Стало известно о предстоящем нововведении от Министерства внутренних дел для получения водительских прав.

Согласно заявлению представителей ведомства, экзамен, который требуется сдать перед процедурой оформления удостоверения, будет усложнён – если ранее будущие водители отдельно практиковались на закрытой площадке и в городе, то теперь вождение одновременно включает в себя две локации.

Отмечается, что это изменение сможет помочь водителям быстрее адаптироваться к движению на оживлённой автомагистрали и коснётся только автотранспорта, не распространяясь на мотоциклы и мопеды. Кроме того, в законопроекте говорится об обязательной съёмке процесса проведения теоретического экзамена с помощью видеорегистратора.

Также изменились и сроки пересдачи экзаменационной части – в случае теории даётся срок от семи до тридцати дней, практику же можно повторно сдать в период от семи до шестидесяти дней, что поможет заметно облегчить жизнь водителям. Постановление вступит в силу через полгода после его публикации на сайте МВД РФ.