Злоумышленник из Тулы взял в сообщники кота для транспортировки наркотиков в колонию

Тульские заключённые проявили смекалку в распространении «товара», научив кота некоторым командам. Сообщается, что один из злоумышленников после того, как вышел из колонии, забрал с собой кота, который жил на её территории.

После этого он смастерил специальный ошейник для животного, к которому был прикреплён кармашек. Также он установил в колонии кормушку с едой для питомца. Следующим действием преступника было лишение кота пищи дома, предполагая, что тот отправится на территорию места лишения свободы к кормушке, у которой кота уже ожидала заказчица запрещённого вещества и сообщница – девушка с наркотической зависимостью, которая в свои двадцать два оказалась за решёткой.

Известно, что кармашек содержал почти шесть грамм гашиша и полтора грамма амфетамина. После обыска дома преступника было найдено ещё десять грамма амфетамина и двадцать – гашиша.

Подозреваемым инкриминируют нарушение сразу двух статей, а именно покушение на преступление и сбыт наркотиков. Что касается животного, то его отправили на осмотр к специалистам, а после этого – в мини-зоопарк для восстановления сил.