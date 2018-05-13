Сироты Владивостока требуют отдать им квартиры

Стало известно об акции протеста выпускников детских домов во Владивостоке. Сообщается, что активисты требуют у правительства предоставления положенного им жилья.

Для этого они обращаются к прокуратуре для начала процесса распределения квартир и его контроля. Кроме того, они призывают к применению наказания относительно чиновников, которые допустили это.

Известно, что одной из участниц митинга уже исполнилось тридцать лет, а жильё женщине так и не было предоставлено. На данный момент она находится в очереди на получение квартиры под сто девяносто четвёртым номером. Отсутствие жилплощади также сказывается на том, что сироты не могут трудоустроиться ввиду невозможности прописки в квартире, без которой людей не могут принять в поликлинике.

На территории Приморского края насчитывают порядка семи тысяч выпускников детских домов, находящихся в очереди на жильё. Для их обеспечения квартирами необходимо финансирование в размере восьми миллиардов рублей, когда в бюджете для этой цели имеется всего один.