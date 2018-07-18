Минздрав назвал самый "больной" регион России

Представители Минздрава опубликовали рейтинг самых «больных» и «здоровых» округов России. Так, показатели свидетельствуют о высокой болезненности Алтайского края. Самые здоровые люди, как оказалось, проживают в Чеченской Республике.



Рейтинг составлен на основе показателей 2017 года. Всего за данный период в РФ в среднем зафиксировано более 161 тыс. болезней на 100 тыс.жителей.

Первую строку списка занимает Алтайский край, где на 100 тыс. человек зарегистрировано свыше 253 тыс. случаев заболеваний. Следующим врейтинге расположился Санкт-Петербург, заболеваемость жителей которого составила около 237 тыс. на 100 тыс. россиян. Тройку «больных» финалистов закрыл Ямало-Ненецкий округ, начисляющий почти 217 тыс. случаев болезней.

Самыми «здоровыми» оказались Кабардино-Балкарская Республика, Чечня и Курская область, не превышающие 115 тыс. случаев заболеваний на 100 тыс. человек.

Общее количество продолжительности жизни среди россиян выросло до 72,5 лет. Такой высокий показатель зафиксирован в РФ впервые.