Минздрав назвал самый "больной" регион России

Сегодня, 20:15 \\ Страны / Россия

Представители Минздрава опубликовали рейтинг самых «больных» и «здоровых» округов России. Так, показатели свидетельствуют о высокой болезненности Алтайского края. Самые здоровые люди, как оказалось, проживают в Чеченской Республике. 

 
Рейтинг составлен на основе показателей 2017 года. Всего за данный период в РФ в среднем зафиксировано более 161 тыс. болезней на 100 тыс.жителей. 
Первую строку списка занимает Алтайский край, где на 100 тыс. человек зарегистрировано свыше 253 тыс. случаев заболеваний. Следующим врейтинге расположился Санкт-Петербург, заболеваемость жителей которого составила около 237 тыс. на 100 тыс. россиян. Тройку «больных» финалистов закрыл Ямало-Ненецкий округ, начисляющий почти 217 тыс. случаев болезней. 
Самыми «здоровыми» оказались Кабардино-Балкарская Республика, Чечня и Курская область, не превышающие 115 тыс. случаев заболеваний на 100 тыс. человек. 
Общее количество продолжительности жизни среди россиян выросло до 72,5 лет. Такой высокий показатель зафиксирован в РФ впервые.

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Автор - Мария Цветаева
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