«Это контролёр»: Жительница Омска жалуется на тараканов в магазине «Триумф»

Сегодня, 10:20 \\ Страны / Россия

Встреча с тараканами для многих является не самой приятной. Особенно в тех случаях, когда это происходит в хлебном отделе магазина.

В социальной сети «ВКонтакте» жительница Омска поделилась фотографией после того, как встретила неприятное насекомое. «Прямо где делают булочные изделия», - пишет возмущенная автор публикации. На предоставленном ей снимке отчетливо видно насекомое рядом с продукцией. И если автору снимка это показалось возмутительным, то пользователи Сети отнеслись к случившемуся положительней.

В комментариях под фотографией многие отметили факт того, что насекомое стремится к натуральным продуктам. Поэтому хлеб в гипермаркете «Триумф» можно брать без лишних опасений. Другие стали шутить о том, что это не таракан, а контролёр, который отвечает за качество продукции и лично всё проверяет. Появились комментарии и о том, что насекомое в праве выбрать себе хлеб, и является таким же посетителем магазина, как и все другие.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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