Аналитики сообщили, что изменится в жизни россиян с 1 августа

Последний месяц лета внесёт в жизни многих россиян значительные изменения.

Во-первых, не обошлось без пенсионных реформ. В августе пересчитают выплаты для каждого работающего пенсионера, за которого в течение прошлого года платил взносы работодатель. Пересчитают пенсию, учитывая размеры заработной платы и пенсионной выплаты, поэтому для каждого прибавка будет индивидуальной, но в любом случае она не превысит 236 рублей.

С сегодняшнего дня изменению ожидают пассажиры поездов. Теперь отправляться в путешествия они будут по местному времени, до сих пор всё расписание базировалось на московском времени. Помимо прочего, время изменят на информационных досках, на вокзалах, в поездах и на билетах.

Ещё одна приятная новость для жителей столичного региона. Расширен список граждан, которые могут пользоваться услугами пригородных электричек бесплатно. Теперь платить за проезд не нужно пенсионерам, даже если они без льгот, почётным донорам, одному из родителей многодетных семей, опекунам сирот, родителям детей с ограниченными возможностями.

Оформление документов новых образцов теперь обойдётся дороже. Речь идёт о биометрических паспортах для выезда за границу, водительских удостоверениях, свидетельствах о регистрации транспортных средств. В среднем цена увеличилась на 1000-1500 рублей. Цена на бумажные документы не изменилась.

В рамках нового проекта Налоговой службы «Прозрачный бизнес», в открытом доступе появится вся информация, которая не считается налоговой тайной.