Петербургский пианист сыграет на рояле посреди свалки

Сегодня, 21:59 \\ Страны / Россия

Музыкант из Санкт-Петербурга сыграет на рояле посреди огромной свалки города. По словам пианиста, цель проекта является побуждение людей к решению экологической проблемы.

 

Участником и организатором проекта является музыкант Павел Андреев. Однако воплотить задум ему поможет художница Оксана Андреева. Проект получил название «Рояль на свободе», в связи с чем и выбрано необычное место для выступления.

По словам автора акции, её основой является единство человека, творчества и природы. Для исполнения выбрана композиция «Дыхание планеты», которую пианист представит посреди большой свалки.

Как известно, проблема переизбытка мусора и пластика, с которой пытаются активно бороться, всё равно остается нерешенной. Для этого человечество необходимо побудить к осознанию масштаба экологической катастрофы. Также авторы проекта хотят напомнить людям о различных загрязнениях природы, касающихся не только переизбытка мусора.

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Автор - Мария Цветаева
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