В Краснодаре появился "солнечный" интернет

Компания Tele2 запустила для посетителей краснодарского парка «солнечный» интернет. Сообщается, что пользоваться Wi-fi смогут все желающие.



Выбор Краснодара компанией был не случайным, поскольку в этом городе около 300 дней в году отсутствует пасмурная погода. В связи с этим солнечные батареи могут достаточно напитаться энергией Солнца, чтобы обеспечить интернет-пользователей доступом к Сети и в пасмурные дни. Алгоритм работы устройства следующий: установка напитывается солнечной энергией, преобразовывая её в 4G-интернет, получаемый через Wi-fi-роутер. Внутри конструкции установлен специальный аккумулятор.

Недавно подобная установка была представлена в Санкт-Петербурге. Однако энергией данного аппарата стало не Солнце, а дождь.