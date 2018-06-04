Российский банк ВТБ решил отказаться от коллекторов

В российской банке ВТБ с 1 сентября грядут перемены. Сообщается, что в структуре приняли решение о сокращении коллекторов, собирающих долговые обязательства с клиентов, и их замене на роботов.

На данный момент разработка, нацеленная на работу с просроченными платежами на ранних стадиях, проходит финальный этап тестирования. Известно, что по результатам тестов замена работает гораздо продуктивнее человека, поэтому есть смысл отказаться от живой рабочей силы. Кроме того, система является не такой затратной - средства на содержание робота требуются минимальные.

Также одним из достоинств робота является отсутствие эмоционального напряжения, а также говорится о невозможности нарушения им законодательства. Известно, что ВТБ - не первый банк на территории Российской Федерации, который решил воспользоваться электронными помощниками.

Напомним, в 2017 году первопроходцами в использовании роботизированной техники в банковских структурах стал Сбербанк. Их разработка не только транслирует заранее выученные фразы, но и отвечает на вопросы клиента.