Министерство транспорта предложило не взвешивать в аэропортах ряд предметов

Министерство транспорта предлагает вернуться к старым правилам перевозки багажа, согласно которым ряд определённых предметов можно не взвешивать. Сейчас пассажир может бесплатно взять с собой на борт до 5 килограмм ручной клади бесплатно, однако, порой в этот лимит не удаётся вложиться.

Теперь помимо 5 килограмм можно взять с собой дамский ридикюль, букет цветов, рюкзак, питание для ребёнка на время путешествия, приспособление для переноса ребёнка, необходимые устройства для передвижения больного человека (кресла, костыли, трости), лекарственные препарат, верхнюю одежду. Все вышеперечисленные предметы не подлежат взвешиванию, размеры дамской сумочки и рюкзака не ограничены, пассажир сам определяет габариты. В список исключений не попали электронные устройства, книги, зонты. Согласна новым поправкам, вес бесплатно провозимого багажа по-прежнему не должен превышать 5 килограмм, но масса вышеперечисленных предметов не учитывается.