Участников Pussy Riot задержали сразу после отбывания предыдущего ареста

Вчера, 23:32 \\ Страны / Россия

Участники скандальной группировки Pussy Riot не успели насладиться свободой после пятнадцати суток ареста. Сообщается, что на выходе из следственного изолятора их вновь задержали без объяснения причины, вновь доставив в ОВД «Лужники», где останутся до завтрашнего утра.

Известно, что им инкриминируют проведение массового мероприятия, не имея предварительного согласования. Согласно этому обвинению, подозреваемым необходимо будет оплатить штраф от двадцати до тридцати тысяч рублей либо же отбыть пятьдесят часов исправительных работ или отправиться за решётку на десять суток.

Напомним, 15 июля три девушки из группировки совместно с молодым человеком, одевшись в форму представителей правопорядка, выбежали на футбольное поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.

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