Туроператоры России скоро могут обанкротиться - эксперты

Российские эксперты предупреждают, что туристические операторы государства близки к банкротству. Известно, что количество жителей страны, которые могут себе позволить отдых за рубежом, стремительно уменьшилось по сравнению с прошлыми годами.

В итоге компании сворачивают полётные программы и становятся банкротами, что и произошло с фирмой «Натали Турс». Согласно недавно проведённому социологическому опросу, практически половина россиян отдаёт предпочтение пассивному отдыху дома, 14 процентов путешествуют по России, практически столько же выбирает курорты Чёрного моря и лишь 4 процента отправляется в другие страны.

Аналитики объясняют данную тенденцию тем, что на данный момент уровень жизни граждан снизился. Большинство операторов начало принимать такие меры, как сокращение штатов и уменьшение количества рейсов. Единственным выходом из ситуации эксперты отмечают возобновление рейсов в египетские города.