Русская студентка нелегально осталась в США и снялась в фильме с Ди Каприо

Однажды 20-летняя студентка позвонила своей матери из США и сказала, что останется здесь.

Она осталась в США нелегально. Без документов и прочих важных вещей она стала подрабатывать барах. Девушка танцевала для посетителей и этим зарабатывала себе на жизнь. После этого она встретила своего мужа. Он оказался талантливым программистом из России. По словам девушки, в тот период у них не было много денег.

Теперь девушка со своим избранников переехала в Лос-Анджелес. Уже в этом городе она занялась тем, что сделала все нужные документы и грин-карту. Устроившись на работу менеджером, она стала сниматься в эпизодических ролях в кинокартинах и сериалах. Конечно, денег это не принесет, но россиянка смогла познакомиться со звездами мировой величины.

В последнем фильме, в котором она сыграла, также принимали участие Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. К слову, режиссером картины стал Квентин Тарантино. Девушка рассказывала о съемках длительностью 12 часов. Все для того, чтобы появится на экранах на 3 секунды.

Зато спустя некоторое время из трудностей появились яркие события. Возможно, нелегальная жизнь того стоила.