Организаторов сегодняшнего митинга против пенсионной реформы до суда отпустили домой

Сегодня, 22:45 \\ Страны / Россия

Сегодня в Москве состоялся очередной митинг, посвящённый нашумевшей пенсионной реформе. Традиционно сообщается о задержанных после мероприятия на Академика Сахарова, которое посетило официально две с половиной тысячи человек, однако через рамки прошло не менее шести тысяч.

Известно, что представители правопорядка отправили в отделение четверых человек, а именно основателя Либертарианской партии Сергея Бойко, координатора штаба Алексея Навального в Москве Олега Степанова, ведущего акции Михаила Чичкова и журналиста таблоида Sota.Vision Ивана Егорова. Задержанным было инкриминировано нарушение порядка согласованного митинга. Кроме того, полицейскими отмечали, что присутствовали несоответствующие тематике мероприятия антипрезидентские выкрики.

На данный момент известно, что организаторов митинга отпустили сразу после того, как были составлены протоколы. Тем не менее, судебное заседание с их участием состоится 2 августа.

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