Российские футболисты стали заслуженными мастерами спорта: мнение спортсменов

По окончанию Чемпионата мира по футболу, который принимала России, национальную сборную считали народными героями, которые отстаивали честь государства до конца.

Однако после того, как в Екатерининском зале Кремля российским президентом Владимиром Путиным званием «Заслуженный мастер спорта» и государственными орденами были награждены главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, а также футболисты Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич, прошла весьма бурная волна негодования.

Так, по словам двукратной чемпионки мира по волейболу Екатерины Гамовой, далеко не все спортсмены Олимпийской сборной были удостоены данного титула. Также она отметила, что эта претензия относится не сколько к самим награждённым, а к Министерству спорта. Однако большинство спортсменов не поддерживают данное мнение.

Например, Светлана Журова, которая ранее принесла победу в одной из Олимпиад в конькобежном спорте, очень рада за футболистов, так как они заслужили данную награду своим поведением, самоотдачей и за те результаты, которые были показаны на поле.