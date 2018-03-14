Блогер Лена Миро объяснила, почему мужчины не платят алименты

Популярная в сети LiveJournal блогер Лена Миро недавно объяснила, почему мужчины отказываются платить алименты экс-женам на содержание собственных детей. По мнению блогера, дело в равнодушии и безответственности.

Лена Миро утверждает, что мужчины, которые не платят алименты, просто не любят своих детей. Только так можно объяснить то, что мужчине совершенно нет дела до наследников и их будущем, говорит журналистка.

Также мужчин не волнует, откуда его экс-супруга будет доставать средства, чтобы одевать, кормить и обучать детей, говорит блогер. Сама Лена Миро называет таких представителей мужского пола «моральными уродами». Напомним, что ранее СМИ рассказали о том, как россиянин задолжал алиментов на сумму 118 миллионов рублей.