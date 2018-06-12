Автомобилисты Воронежа рассказали о причинах наплыва плохих водителей на дорогах

Горожане смогли придумать десяки версий, чтобы объяснить, почему в столице так плохо водят.

Накануне в одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте" разгорелся довольно жаркий спор о насущных проблемах на дорогах в Воронеже. Один из пользователей анонимно поинтересовался у согорожан их мнением о том, почему стало так много плохих водителей на дорогах, которые отказываются соблюдать правила дорожного движения.

В ответ автомобилисты рассказали о причинах наплыва грубых и необразованных водителей. В первую очередь они винили местные автошколы и их преподавателей. Такие пользователи уверенны, что специальные учреждения не дают должного образования. Другие же начали говорить о том, что в последнее время вообще мало кто поступает в учебные учреждения, а вместо этого просто покупают себе "корочки". Один из пользователей даже пошутил на этот счет: "Права купили, а ездить не купили!? Вообще что ли мозг забыли включит?!" (орфография и пунктуация автора сохранены).