"Сверкая голыми ногами": В Воронеже девушка гуляла по улицам в одной рубашке

Местный житель прислал фотографию девушки, которая, по его мнению, имеет проблемы с памятью, а потому "забыла надеть шорты".

В сети обсуждают фотографию, которую для одного из СМИ прислал наблюдательный житель Воронежа. Он заметил, как по улицам его города гуляла молодая девушка в одной лишь синей рубашке в клетку. "Разгуливает по городу, сверкая голыми ногами", - написал он.

Тем не менее, не все согласились с тем, что на девушке, кроме рубашки, больше нет нужных элементов одежды. Некоторые попросили своих собеседников вспомнить о веке, в котором они живут, а также сопоставить это с тем, какая мода бытует в эти дни. По их мнению, скорее всего, под длинной рубашкой спрятаны очень короткие шорты, которые, скорее всего, видно лишь, если смотреть спереди.

Стоит отметить, что некоторые не стали осуждать девушку, а лишь побеспокоились о том, что в последнее время в Воронеже достаточно прохладно и дождливо, так что в таком открытом наряде она могла замерзнуть.