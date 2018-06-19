В субботу у аварийной "Арены Омск" соберется митинг против пенсионной реформы‍

Жители Омска активно протестуют против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста. Очередная акция состоится 28 июля, начало мероприятия в 12 часов дня.

В эту субботу, 28 июля, в Омске вновь соберется митинг против пенсионной реформы‍. На сей раз изменилось место, куда смогут прийти граждане. Завтра акции протеста будут проходить на площади у аварийной "Арены Омск". Их организовывает Революционная Рабочая Партия.

Также поддержку они получили от Олега Смолина, который является депутатом Государственной Думы от Омской области. Он созывает всех горожан, чтобы протестовать против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Стоит отметить, что за вчерашний день в Омске прошло целых три митинга. Поводом для собрания послужила все та же причина. Как сообщается, они проходили возле входа в ЦПКиО, на площади Победы, а также в Приокском недалеко от памятника Советско-Польскому братству по оружию.