Российские потребители назвали «Балтику 3» лучшим светлым лагером

Специалистами независимого социологического центра «Хи-Квадрат» были подведены итоги масштабного исследования самых востребованных сортов отечественного пива.



Участниками холл-теста стали 3200 человек. Они являются достигшими совершеннолетия гражданами РФ, которые проживают в восьми городах страны и употребляют пиво не реже одного раза в неделю. 60% респондентов — мужского пола, а 40% — женского. Центр выбирал участников исследования в случайном порядке.



В исследовании центра «Хи-Квадрат» была применена успешно доказавшая свою эффективность методика CAPI, которая сводится к личному опросу респондентов интервьюером у компьютера. Тест делился на два этапа: «слепую» дегустацию пар сортов светлых лагеров и выставление оценок по пяти показателям. По итогам теста стало известно, что около 58% опрошенных назвали «Балтику 3» лучшим светлым лагером в нашей стране. Они восхитились ее вкусовыми качествами и ароматом, сбалансированности горечи и сладости, а также оптимальной «питкостью».



Продукция компании «Балтика» является постоянным участником различного рода потребительских исследований. Тем самым, бренд реализует свой подход, связанный с желанием прислушиваться к пожеланиям потребителей. Благодаря этому, «Балтика» является безусловным лидером отечественного пивоваренного рынка. «Балтика 3» была впервые сварена 26 лет назад, и сейчас этот сорт является одним из самых востребованных на территории Российской Федерации.