Сестра Юлии Скрипаль рассказала о её звонке и состоянии Сергея Скрипаля

Стало известно о звонке пострадавшей от отравления в Солсбери Юлии Скрипаль родным, проживающим в России.

Сообщается, что на съёмках программы «Пусть говорят» сестра девушки Виктория рассказала, что Юлия позвонила своей бабушке, которая праздновала девяностый день рождения. Согласно её заявлению, беседа была весьма объёмной и продолжительной.

Также девушка отметила, что её отец Сергей Скрипаль также очень хотел бы высказать свои поздравления родной матери, но из-за установленной в горле трахеостомы мужчина не мог физически сделать этого. Тем не менее, Юлия сказала, что Сергей сам перезвонит Елене Яковлевне после снятия аппарата – примерно через три дня. Также Виктория отметила, что её сестра будет готова вернуться на территорию России после выздоровления отца.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» 4 марта, после чего длительное время находились в бессознательном состоянии.