Российский пользователь iPhone подал иск на Apple

Сегодня, 22:39 \\ Страны / Россия

В России пользователь iPhone добился прогресса в деле о медленной работе своего смартфона. Сообщается, что владелец «яблочного» гаджета подал иск в суд на дочернюю компанию корпорации Apple из-за того, что его новый iPhone X работает слишком медленно.

Несмотря на то, что заявление было принято Пресненским судом в Москве, юристы рекомендуют истцу не питать больших надежд на то, что есть возможность выиграть это дело – законодательство Российской Федерации не предусматривает регуляцию подобных конфликтов. Именно поэтому доказать вину «яблочной» компании будет крайне сложно. Тем не менее, следующее судебное заседание пройдёт 13 августа.

Ранее сообщалось, что разработчики Apple выпустили обновление программного обеспечения iOS 11.3. С его помощью пользователи получили возможность отключения автоматического замедления производительности смартфонов.

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